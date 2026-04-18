لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيل مختلف أوجه التعاون مع الجهات ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص والشركاء الدوليين لدعم الابتكار وتشجيع أبناء مصر على المضي قدما في إنشاء المزيد من الشركات الناشئة وذلك في إطار تنظيمي متوافق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة فبراير الماضي.

ترأس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتعزيز وتسريع منظومة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، نظمتها شركة انطلاق بالتعاون مع Coalition Africa بعنوان: "السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر" وشارك فيها عدد من كبار صناع القرار في مجال ريادة الأعمال وشركاء دوليين وممثلين عن القطاع المصرفي وعدد من المستثمرين، وذلك لمناقشة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة وبحث تعزيز آليات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم تنافسية مجال ريادة الأعمال في مصر.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد رحمي أن تحقيق النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة يتجاوز مجرد توفير التمويل مؤكداً على أن المرحلة الحالية تتطلب دقة في اتخاذ القرار، وتبني استراتيجيات تعتمد كلياً على البيانات، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.

وخص رحمي فريق شركة انطلاق Entlaq بالشكر لدورهم المحوري في تقديم الرؤى التحليلية وتوفير البيانات الدقيقة الضرورية التي تمنح المستثمرين الثقة اللازمة للعمل في السوق المصري.

وجدد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بتحويل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية إلى فرص ونتائج اقتصادية مرنة ومستدامة في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن كافة أجهزة الدولة تحرص على العمل بشكل جماعي للحد من التداعيات والتأثيرات العالمية على الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، والعمل على تحول بيئة ريادة الأعمال المصرية من سوق واعد بالفرص إلى اقتصاد قائم على النتائج والقيمة المضافة، موضحاً أن أوقات التحدي تمثل دائماً نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق نتائج تتسم بأعلى درجات المرونة والكفاءة وتمهد الطريق لظهور نماذج اقتصادية أكثر استدامة.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة شركاء دوليين من بينهم مؤسسة أماهورو Amahoro Coalition، ومؤسسة درابر ريتشارد كابلن DRK، والوكالة السويسرية للتنمية.
وتركزت النقاشات حول عدة محاور رئيسية، أهمها بحث الفرص والتحديات الاستثمارية، تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الدولة المصرية والفرص المتاحة بها، واستعراض مستجدات ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق في فبراير 2026 كإطار تنظيمي داعم للنمو.

واختتمت الجلسة بالدعوة إلى إرساء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية، لضمان مواءمة الموارد وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة المصرية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الأمن السيبراني

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد