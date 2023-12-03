شبه المخلوقات الفضائية.. أسرة مصابة بمرض غريب يثير الجدل بـ الدومنيكان|شاهد

أثارت حالة غريبة من نوعها لأفراد عائلة في جمهورية الدومنيكان، وتم وصفهم بـالمخلوقات الفضائية، وذلك بسبب إصابتهم بحالة وراثية غريبة من نوعها أصيب بها خمسة أشقاء وهم إسياس، وجراسيوسا، وبريسيوسا، وأنطونيو، وميغيلينا باوتيستا ومعانتهم منها وتسببها في جعل وجوههم منتفخة ومشوهة.

ووفقا لصحيفة الديلي ستار قد يتميز الأشقاء الخمسة بعيونهم الواسعة وعظام الخد المتضخمة وبعض النتوءات بالأنف ، ولكن على الرغم من ذلك فإن أشقاءهم السبعة الآخرين لم يتأثروا بهذه الحالة.

على الجانب الاخر فلا يزال خبراء الصحة في حيرة من أمرهم وذلك بشأن السبب الذي أدى إلى التسبب في ظهور تلك الأعراض الغريبة لدى الأشقاء .

وقد كان الخمسة أشقاء بهذه الهيئة منذ الطفولة وقد أجبرهم هذا التشويه على محاولة مواجهة السخرية وتشبيه البعض لهم أنهم كائنات فضائية.