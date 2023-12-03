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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. حقيقة زواج شعبولا من المطربة منار اللبنانية

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم - منار اللبنانية

يحل اليوم الأحد 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان شعبان عبد الرحيم الشهير بـ شعبولا، إذ ولد في 15 مارس عام 1957، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 62 عاما. 

 

شعبان عبد الرحيم ومنار اللبنانية 

وفي مارس 2021، كشفت المطربة منار اللبنانية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم؛ بعدما ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وطالبت أبناءه بالميراث. 

وقالت منار اللبنانية، في فيديو خاص لـ صدى البلد، إنها تعرفت على شبعان عبد الرحيم، من خلال مدير أعمالها، وكانت تربطهما علاقة صداقة ومحبة قوية، ولم يربطهما زواج، مشيرة إلى أن علاقتها به بدأت بعد الكليب الذي جمعهما، بعنوان «هتجوز لبنانية»، والذي أذيع على عدد كبير من القنوات والمواقع الإلكترونية، بعد طرحه. 

وأوضحت منار، أن بعد الكليب سالف الذكر؛ انتشرت شائعات حول زواجهما، لكنها نفت ذلك، وأيضًا شعبان، لافتة إلى أن انتشار تلك الشائعات؛ يعود إلى تقاربهما الكبير، وانتشار صورة لهما، يظهر فيها «شعبولا» وهو يقدم ساعة يد لها، وهذه لم تكن "شَبْكَة" كما أشيع، ولكنها هدية لعيد ميلادها. 

وأشارت منار، إلى أنها تحترم أبناء شعبان عبد الرحيم، لكنها فوجئت برد فعل «عصام» الذي طلب يدها للزواج، مؤكدة أنه يريد إلهاء الآخرين عن أصل الموضوع، لافتة إلى أنها اضطرت للإفصاح عن المشكلة؛ بعدما وجدت الرفض من أبناء شعبولا، وعدم تقبلهم لكلامها.

وأكدت منار، أنها تواصلت مع محاميها وأخبرها بحقها في الميراث، ما زاد من حالة الجدل على وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، ما جعلها تتواصل مع ابناء شعبان عبد الرحيم، بعدما دخل الكثيرون في المشلكة، مشيرة إلى أن «عصام» هو الذي رفض كلامها بأكمله، مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى مصر للمطالبة بحقها، وحضرت فرح «ندى حفيدة شعبولا» تقديرًا وحبًا لـ شعبان عبد الرحيم.

ونوهت منار، أنها تفاجأت بعد حفل زفاف «ندى حفيدة شعبولا» بقيام عصام شعبان عبد الرحيم، بطلب يدها للزواج، موجهة له رسالة قائلة: «اعطيني حقوقي الأول وبعدين أطلبني للزواج». 

وكانت حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية، بعد مطالبة منار اللبنانية بالميراث في تركة شعبان عبد الرحيم، ودخلت على إثرها في خلاف مع ابن شعبولا «عصام»، في ظل تمسك منار بحقها والتي أكدت أنها لن تتركه. 

وكان حالة من الجدل الواسع أثارتها المطربة منار اللبنانية بعد إعلانها أنها تبحث عن حقوقها تركة شعبان عبد الرحيم، فضلا عن أنها أكدت على وجود مستندات تمتلكها خاصة ببيع الفيلا الخاصة بالفنان الراحل لها. 

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