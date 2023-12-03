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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 41 ألف طن بضائع ووصول شحنة من الألمنيوم لموانئ البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة في موانئ المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن. 

وتم تداول 41,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 638 شاحنة و 53 سيارة.

 

وشملت حركة الواردات 33,000 طن من البضائع، و275 شاحنة، و32 سيارة. فيما شملت حركة الصادرات 8,000 طن من البضائع، و363 شاحنة، و21 سيارة.

 

وفي سياق متصل، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "SEA PEARL"، التي تحمل على متنها شحنة ضخمة تبلغ 30,000 طن من الألمنيوم الصب، قادمة من أستراليا. ويأتي هذا بعد وصول السفينة "بوسيدون إكسبريس" أمس، فيما غادرت ثلاث سفن هي "بوسيدون إكسبريس"، "الحرية"، و"دليلة".

 

في ميناء نويبع، سجلت حركة تداول تصل إلى 2,400 طن من البضائع و 225 شاحنة عبر رحلات مكوكية وصولًا وسفرًا للسفينتين "آيله" و"آور". وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1,213 راكب عبر موانيها.

 

يعكس هذا النشاط الملحوظ في الموانئ البحرية استمرار تحسن حركة التجارة البحرية في المنطقة، ويعزز دور الموانئ كمركز حيوي للتجارة والتبادل الاقتصادي.

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