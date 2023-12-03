رئيس الجالية المصرية بالكويت: السيدات يقفن أمام اللجان منذ السابعة صباحا

قال أحمد روبي عبدالعظيم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، إن المصريين يقفون منذ السابعة صباحًا، أمام مقر اللجنة الانتخابية، يرفعون علم مصر ويرددون تحيا مصر، للإدلاء بأصواتهم دعمًا للقيادة السياسية، مما يدل أنها رسالة إلى العالم، أن المصريين في الخارج على قلب رجل واحد.

الدولة المصرية لم تنس أبناءها بالخارج

وأضاف «روبي» خلال مداخلته، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لم تنس أبناءها بالخارج، وتحقق لهم كل ما يطلبونه، لذا يسطر المصريون في الخارج ملحمة جديدة في حب الوطن، ورد الجميل له بالانتخابات، واصطحابهم للأطفال لزرع الوطنية في قلوبهم منذ الصغر، مضيفا: «شوفت مريض جاي على كرسي متحرك، قال أنا جاي أدي صوتي لمصر».

وتابع رئيس الجالية المصرية بالكويت، أن المرأة المصرية تقف أمام مقر اللجنة، في الساعة صباحًا للإدلاء بصوته، على الرغم أن اليوم يوم عمل رسمي، مؤكدًا أن المصريين يدعمون بلدهم في الانتخابات الرئاسية وهو واجب عليهم في ظل ما قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

