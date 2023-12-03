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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تؤكد ثقتهم بمؤسسات وقيادة الدولة

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة، كشفت عن حرصهم على أداء واجبهم الوطنى تجاه بلدهم، وذلك بالتواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، وتحمل مشقات مختلفة ومتعددة، من أجل القيام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف “قرقر” في تصريحات له اليوم، أن ذلك إن دل علي شيء فهو يدل علي أن المصريين يثبتون للعالم من جديد، أنهم قادرون علي مواجهة التحديات والصعاب، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويستهدفون استكمال ما تم في البلاد من مشروعات وانجازات .

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن اصطفاف المصريين بالخارج رغم دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد.

وأشار النائب وحيد قرقر إلي أن المصريين بالخارج هم جزء أساسي من النسيج المصرى ومعبر عن كافة فئات الشعب المصرى، وهو الأمر الذى انتبهت إليه الدولة خلال السنوات الماضية لتمنحهم كافة الحقوق السياسية مثلهم مثل المصريين بالداخل، وكذلك تقدم لهم تيسيرات ومزايا في الحصول علي الخدمات، وهو ما يحسب للدولة ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن قرقر ، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في الاشراف والمتابعة اللحظية مع سفراء مصر بالخارج لتذليل أى معوقات تواجه إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية السفارات القنصليات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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