مشاجرة تنتهى بإنهاء حياة عامل بمقهى في البحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل بمقهى - مقيم بدائرة القسم) وبها جرح قطعى بالرقبة.

بالإنتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى (مقيم بدائرة القسم) قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه و (عامل - مقيم بدائرة القسم) أمام المقهى محل عمل المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.