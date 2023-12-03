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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يجتمع بممثلي السكان لبحث مقترحاتهم وطلباتهم

صدى البلد

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لقاءً موسعاً مع عددٍ من سكان المدينة المقيمين بالمجاورات " D/4،  / D5 " بالحي السكني الثالث R3 "المقصد"، وذلك لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وتذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه سكان المدينة، وذلك بحضور مسئولي شركة التطوير العقاري سيتي إيدچ، والمشرفين على المشروع من المكاتب الاستشارية، ومسئولي الجهاز. 

 يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل بإحدى مدن الجيل الرابع الذكية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتواصل الدائم مع قاطني المدن.

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واستهل رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، اللقاء مع السكان، بالترحيب بهم، والاستماع إلى المقترحات المقدمة منهم، والاطلاع على الطلبات التي قدموها، كما تمت مناقشة تلك المقترحات والطلبات، لدراستها وتنفيذها في إطار اختصاص الجهاز.

 ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي الجهاز بالتنسيق والتنفيذ الفوري لطلبات السكان، ومقترحاتهم في إطار دور الجهاز المنوط به، ووفقاً للإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التى قد تندرج خارج تخصصات الجهاز، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات، ومنها: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة التطوير العقاري "سيتي إيدج"، و"الغاز والسنترال"، وكذا الأسواق التجارية الكبيرة، وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية، والعائد الخاص بوديعة الصيانة الخاص بالوحدات السكنية، ومدى إمكانية الانتهاء من تنفيذ بعض المباني الترفيهية، وشركة التشغيل والصيانة والأمن.

كما ناقش اللقاء، الطلبات المقدمة بشأن زيادة المسطحات الخضراء في القطاع، وتم توجيه إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري، وكذا مكافحة الحشرات الطائرة، حيث تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة بشأن إطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين، بجانب طلب إنشاء أماكن لشحن السيارات في أماكن الانتظار الخاصة بالعمارات، كما استفسر السكان عن الخطة الموضوعة لمواجهة فصل الشتاء وهطول الأمطار. 

واستعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة التي تم التنسيق بشأنها خلال فصل الشتاء، وكذا الأماكن التي يتم أخذ الحيطة لها لتوقع تجمع مياه الأمطار بها، ومدى الاستعدادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. 

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأنه سوف يتم في القريب العاجل طرح مجموعة من المطاعم الرئيسية التي تقدم خدماتها بنظام online استعدادا للتشغيل، بجانب المطاعم المتواجدة، كما وعد السكان بتقديم أفضل. الخدمات للمدينة وروادها.

 وفي ختام اللقاء، تقدم سكان المدينة بالشكر لرئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة على الجهد المبذول بالمدينة.

مدينة العاصمة الإدارية الجديدة الحى السكنى الثالث سيتي إيدچ

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