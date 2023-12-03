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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

سكن لكل المصريين.. موعد بدء الحجز والشروط وأماكن الطرح.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ  صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد الموافق 3/12/2823، بفتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3.

 

طرح 100 ألف وحده سكنية بنظام التمويل العقاري


 يتم طرح  100 ألف وحدة سكنية، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

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فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ سكن لكل المصريين 3

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وزير الإسكان: إنشاء 2200 وحدة سكنية 3 غرف وصالة بحى الفردوس بالسادات

 


الشروط 


1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

2- انطباق شروط إعلان سكن لكل المصريين 3- غير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

4- في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، وثالثًا للأعزب والأولوية للأصغر سنًا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى.


فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي لمدة شهر


وسيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي ولمدة شهر حتى يبدأ من الغد ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وسيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق Cservices.shmff.gov.eg.


مساحات الوحدات 


يتضمن الإعلان التكميلي لسكن لكل المصريين 3،  وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عامًا.

وتم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.


نظام السداد 


أولا :- فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، سيتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

ثانيا:- فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

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