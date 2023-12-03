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برلمان

الإصلاح والنهضة: يجب البناء على سير تصويت المصريين بالخارج للعمل به في الداخل

هشام عبد العزيز رئيس
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تصويت المصريين بالخارج بكثافة خلال أيام التصويت الثلاث يعد "بادرة أمل" و"مؤشر جيد" على نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية.

ووصف عبد العزيز ، المشاركة الكثيفة في العواصم المختلفة رغم سوء الأحوال الجوية في الكثير من تلك العواصم بـ "المبهر" والذي يعكس أن "الوطنية" قيمة أصيلة لدى المصريين.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، أنه لابد من البناء على ما حدث في تصويت المصريين في الخارج خلال أيام التصويت في الداخل بعد أسبوع من الآن، لإيصال الرسالة كاملة بوحدة الصف المصري داخليًا وخارجيًا خلف الدولة المصرية.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على أن الحزب يعمل خلال الأيام القليلة المتبقية في السباق الرئاسي على حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة من خلال فرق العمل المنتشرة في كافة المحافظات المصرية بإدارة الغرفية المركزية للحزب والتي تتابع كافة الفاعليات والمؤتمرات والندوات التي تعقدها أمانات الحزب المختلفة.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية سوء الأحوال الجوية الدولة المصرية

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