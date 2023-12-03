محافظ الدقهلية يتفقد المعدات الهندسية لمراكز طلخا ونبروه وبلقاس

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمراكز طلخا ونبروه وبلقاس للوقوف علي مدي استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها .

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره ، وريهام الحلو نائب رئيس مركز ومدينة طلخا .

وأكد " مختار " علي أن جميع المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة علي أتم استعداد لمجابهة الازمات والكوارث ، مشيراً إلي أن المحافظة وضعت خطة مسبقة لصيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات .

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - ونش 40 طن ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - 2 حفار ماركة دوسان - 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 149 لودر زاحف مفصلي متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - 3 جليدر ماركة قطر بلير)

وأوضح " مختار " أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تحتل دائماً مراكز متقدمه في الاستعداد التام والجاهزية الكاملة لمجابهة أي أزمات او كوارث طبيعة بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات .



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