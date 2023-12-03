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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. محافظ الدقهلية يتفقد لجان التصويت بمدارس بلقاس ونبروه وطلخا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عددا من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمراكز بلقاس ونبروه وطلخا للوقوف علي مدي الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية  2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وشملت جولة المحافظ مدرسة بلقاس الاعداديه بنين، ومدرسة نبروه للشئون الفندقية والخدمات السياحية ، ومدرسة الشهيد إسلام البغدادي الاعداديه بنين بطلخا.

ووجه " مختار " وكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بسرعة صيانة واصلاح كافة التلفيات داخل المدارس وتكثيف اعمال النظافة داخلها وخارجها وتجهيز أماكن انتظار الناخبين .


كما وجه " المحافظ " بالتنسيق بين الجهات المعنية ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن انتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج ، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
وقال " مختار ": ادعو أبناء وشعب الدقهلية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ علي امنه واستقراره.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الجمعيات الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية محافظ الدقهلية

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