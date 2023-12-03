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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذعر يجتاح إسرائيل.. صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الشمالية والجنوبية

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الاسرائيلية

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم، الأحد، بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية والجنوبية، محذرة من إطلاق الصواريخ القادمة من لبنان وقطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم سماع التنبيهات في مستوطنات دافنا ودان في الشمال، وفي سوفا وسيدروت وإيبيم ونيروم في الجنوب.

وحتى الآن، لا توجد تقارير عن الإصابات أو الأضرار.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بإعادة الأمن في الشمال والجنوب.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: إذا أخطأ حزب الله ودخل في حرب واسعة النطاق فإنه سيدمر لبنان بيديه".

كما وجه نتنياهو رسالة إلى سكان مستوطنات الشمال القريبة من الحدود مع لبنان ، وقال "أقول لسكان الشمال ما أقوله لسكان الجنوب.. سنعيد الأمن في الشمال والجنوب على السواء. هذه عملية لها نظام معين. نحن نناقش النظام الصحيح والعمل المدروس والحازم".

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