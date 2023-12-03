عضو الجالية المصرية بالإمارات: اليوم يشهد عُرسًا انتخابيًا جميلاً بالقنصلية |فيديو

قال محمد عبد الرازق، عضو الجالية المصرية في الإمارات إن المصريين في الإمارات يعيشون عُرسًا انتخابيًا جميلًا في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف “عبد الرازق” عبر مداخلة هاتفية بفضائية الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن هناك العديد من الفيديوهات المتداولة ترصد الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مُعقبًا: "الأطفال حرصوا على التوجه إلى القنصلية المصرية في دبي مع أسرهم" مؤكدًا أن المصريين في دبي يريدون الحفاظ على مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة".

وأكد عضو الجالية المصرية في الإمارات أن المشهد في القنصلية المصرية بدبي أكثر من رائع، حيث تشهد الانتخابات مشاركة جميع الفئات مثل كبار السن والشباب والنساء أيضًا.

واستطرد: "هناك أفواج جاءت أمس من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية مبسطة ومعلومة للجميع، معربًا عن اندهاشه بمدى ثقافة المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري".

