قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية بلندن، إن اليوم هو الأخير في أيام العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه رغم بُعد المسافات والظروف الجوية الصعبة، إلا أن الأيام الماضية شهدت توافدًا كبيرًا من قبل الناخبين، وهذا الإقبال يدل على مدى حبهم لوطنهم.





وأضاف “رجب”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن أمس شهد إقبالًا من جميع الفئات وكان على رأسهم الشباب والسيدات، وهذا نموذج للوطنية وحب الوطن.

وأكد مدير بيت العائلة المصرية بلندن: “الصوت أمانة ومسئولية.. وبصوتك تقدر تحدد مصير بلدك”.