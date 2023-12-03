السفير الصيني يشيد بجهود الرئيس السيسي لإحلال السلام في فلسطين

أقامت سفارة الصين بالقاهرة، فعالية تسليم المساعدات الإنسانية الصينية لغزة بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري وذلك بحضور السفير الصيني لياو ليتشيانغ.

من جانبه قال السفير الصيني لياو ليتشيانغ إنه منذ اندلاع الصراع الفلسطيني تلعب الصين دورا نشطا ومسؤولا من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني فضلا عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مشيرا إلى أنه تم توصيل 8 شاحنات مساعدات لمدينة العريش .

ووجه السفير الصيني الشكر لمصر وذلك لتوفير التسهيلات لإيصال المساعدات لقطاع غزة. كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل جهوده في احلال السلام وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى عقد مؤتمر القاهرة للسلام ومساعدة قطاع غزة.

من جانبه قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن مصر عملت على تقديم المساعدات الطارئة وأيضا ايصالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الصين شريك استراتيجي وتاريخي لفلسطين.

وأكد أنه خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين البلدين بحضور القيادتين الصينية والفلسطينية، لافتا إلي مصر تقف مع الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه المشروعة فى إقامة دولته .

كما وجه الشكر إلى الهلال الأحمر المصري على كل ما يقوم به من جهود متواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فضلا عن توجيه الشكر للرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب على الدعم لفلسطين.

وأكد السفير الفلسطيني تمسك الشعب الفلسطيني الثابت والراسخ لإقامة دولته واحترام سيادة مصر الوطنية على كامل ترابها فضلا عن رفض إقامة دولة بدون غزة والتمسك بإقامتها على الأرض المحتلة.

وطالب السفير الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي للسلام فى الشرق الأوسط بما يفضي بالسلام للشعب الفلسطيني وأن ينعم اللاجئون الفلسطينيون بالعودة لديارهم فضلا عن رفض خطة التهجير قائلا :"نؤكد البقاء على أرضنا ووطنا ومستمرون بالعمل الدبلوماسي".

فيما قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري إنه تم استقبال 236 طائرة مساعدات للشعب الفلسطيني من كافة الدول وأيضا من 9 منظمات إنسانية علي مستوى العالم، لافتا إلى أنه تم إدخال 2975 شاحنة للهلال الأحمر الفلسطيني .

ودعا جميع الدول لإرسال المساعدات نتيجة معاناة الشعب الفلسطيني، موجها الشكر لحكومة الصين علي المبادرة، مؤكدا استكمال الواجب الإنساني لإرسال جميع المساعدات للشعب الفلسطيني.