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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها

مجربات حسبنا الله
مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، من الأمور التي يغفلها الكثيرون، وقد يقع البعض في خطأ جعلها مقتصرة على أنها دعاء على الظالم والانتقام منه، ما يجعله يستبطئ نتائجها والشعور بالضيق لعدم استجابة المولى تبارك وتعالى إليه والانتقام ممن أوقعه في المظلومية، وفي التقرير التالي نوضح عجائب حسبي الله ونعم الوكيل.

مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إن "حسبنا الله ونعم الوكيل" معناها الاكتفاء بالله وحده، والاستغناء عن الخلق ، فهو الذي يكفيني، وهو الذي يستجيب دعائي، وهو الذي يحقق مطلوبي، وهو الذي يصلني إلى مقصودي؛ فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ومع كل شي، وبعد كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيءٍ عليم، وبكل شيءٍ محيط.

وتابع: كان الاشتغال بذكر هذه الكلمة المباركة هو حال الذاكرين المعلقة قلوبهم بالله رب العالمين «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين» هذه الحالة حالة المبادرة من الله سبحانه وتعالى قبل الطلب تتأتى بإخلاص العبادة.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضى الله تعالى عنهما- : (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) . [صحيح البخاري]

وأوضح: كان من مجربات أهل الله الذكر بـ حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، فهى وقاية وكفاية وصرف للسوء، فـ "حسبنا الله ونعم الوكيل" كلمة قد تجري على اللسان، لكنها تهز ذرَّات الكون .. كلمة قد يستهين بها الناس، ولكنها تنور قلوب المؤمنين، في ظلمات الفتن.

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معنى وفضل حسبي الله ونعم الوكيل

شرح الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معنى وفضل «حسبى الله ونعم الوكيل»، قائلا:«حسبى الله ونعم الوكيل تعنى إن أنا سحبت نفسى من الموضوع أو القضية ولم أعد طرفا فيها ولا أتصرف تصرفا سلبى ولا إيجابى فى هذه القضية ووكلت الله عز وجل».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامى «عمرو خليل»، على قناة «سي بي سي»، أن هذه الكلمة تعنى أننى وكلت ربنا ولا يجوز التدخل فى الأمر، والله عز وجل الذى يعلم كل شيء، مضيفًا: « أنت أحلت له القضية ليحكم فيها فسوف يحكم فيها الله عز وجل حكم عادل ويعطيك حق الذى تريده ويتصرف مع هذا الخصم».

وأوضح أن الشخص الذى يوكل الله عز وجل بكلمة «حسبنا الله ونعم الوكيل» لا يجب أن يتدخل لأنه يكون فى هذه الحالة غير صادق في الكلمة وهذا يعتبر لعبة مع الله وعلماء يحذرونا منه فلا يجوز أن يوكل الإنسان الله للحكم وأخذ الحق وهو يتدخل، ومن يستخير الله ينفذ ما يشاهده فى الاستخارة وليس العكس أو أنه لا يستخير من الأول.

قول حسبي الله ونعم الوكيل

وفي جواب سائلة تقول: وقع عليّ ظلم، فقلت: "حسبي الله ونعم الوكيل" أمام بعض زملائي في العمل. فهل تعتبر هذه الكلمة غير لائقة في هذه الحالة، أم لا؟، قالت دار الإفتاء: يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۞ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: 173-174].

بَيَّنَ الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن كلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل" تقال عند الشدائد، وهي من أقوال المؤمنين المتمسكين بالله والناشدين لنصر الله، وَبَيَّنَ أن من يتمسك بهذه الكلمة فهو من الناجين بفضل الله ونعمته، مشددًة: فلا تعتبر هذه الكلمة من الكلمات غير اللائقة، بل هي في محلها عند وقوع الظلم.

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مجربات حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة .. أسرارها وعجائب للذاكرين بها


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