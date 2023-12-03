عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف يكون باب العبد بين الترغيب والرجاء ؟.. علي جمعة يوضح

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كيف يكون العبد بين الترغيب والرجاء؟ سؤال أجابه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

كيف يكون باب الرجاء؟

وفي جواب كيف يكون العبد بين الترغيب والرجاء، قال إن الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، البسط والقبض. كلها أمور من الله، فهو القابض الباسط وهو النافع الضَّار وهو المحيى المُمِيت وهو الأول الآخر إلى ما لا يتناهى من الصفات.

وأوضح أن الخوف والرجاء شعوران حسنان، الخوف جميل والرجاء جميل وبين الخوف والرجاء سَيْرُ العبد، فإذا رأيت نفسك قد دخلت في دائرة الخوف وسوف تُغْلَق عليك الأمور وسوف تصل إلى مرحلة الوسواس؛ وهذا الوسواس يؤدى بك إلى الإحباط واليأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون والعياذ بالله، أى لسنا نحن. كَفَرَ أى سُتِرَ قَلْبُهُ عن الإيمان. فكلمة "القوم الكافرون" شديدة جداً فاليأس من الله مصيبة. فيجب عليك ألا تيأس.

وبين علي جمعة: إذن ماذا تفعل وأنت ترى كل يوم أن الوسواس يزداد يوما بعد يوم ، والخوف يزيد وبدأت تُحَاسِب نفسك أكثر من اللازم وسوف تدخل في حالة مَرَضِية، فماذا تفعل؟ افتح الباب واخرج. أىُّ باب؟ الباب الذي يخرجك من دائرة الخوف إلى دائرة الرجاء حتى يحدث توازن، وكيف يكون باب الرجاء؟ 

كلمة أوصى بها النبي قبل البدء فى أي شيء.. علي جمعة يوضحها

علي جمعة: كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تهز ذرات الكون ووقاية وكفاية وصرف للسوء

كيف يكون باب الرجاء؟

يقول جمعة: تأمل منن الله عليك -ولن تحصيها- ، ستجد نفسك تقول: إن ربنا كريم وعفو وغفور ولم يفعل كل ذلك لى إلا لأنه يحبنى، حتى توازن الخوف الذي أدخلت نفسك فيه.

وأكمل: ثم إذا فتحت معك بعض الشئ ووجدت نفسك في رجاء دائم، وبدأت لا تبالى بالذنب ولا بغيره فتكون قد دخلت الرجاء من أوسع أبوابه ، فخفت على نفسك أن تميل الكفة وتريد أن تعود إلى شئ من الخوف؛ افتح باب الخوف ، فتأمل ما تفعله من المعاصى وما أنت عليه من تقصير، فتجد أنك تُفْزَع فتقول : ولماذا أنت صابر علىّ يا رب ؟ إذًا هو تعالى يمهلنى وسوف يأخذنى أخذ عزيز مقتدر. ما هذا؟ لابد أن أعود سريعا قبل أن يفوت الوقت.

وشدد إذن ينبغى عليك أن تكون دائما في الأمة الوسط، لأن وَسَطَ الشئ أعلاه، كما أن وسط الجبل أعلاه، ولذلك إذا صعدت أعلى فلا تنزل، قال ﷺ : ( أَما واللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للَّهِ وَأَتْقَاكُم لَهُ لكِني أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصلِّي وَأَرْقُد، وَأَتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمنْ رغِب عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي) . وهذا الكلام يقوله لمن زاد على سنته! لأن الزيادة أخت النقص.

كما لابد علينا أن نكون أمة وسطا كما وصفنا ربنا سبحانه وتعالى، فإذا اختل عندنا الميزان بجانب الرجاء فتحنا باب الخوف بأن نرى مصائبنا فنخافه، وإذا اختل في جانب الخوف فتحنا باب الرجاء بأن نرى مِنَّةَ الله علينا فنعلم مدى رحمته وكرمه بنا سبحانه وتعالى فنرجوه.

الرجاء كيف يكون باب الرجاء كيف يكون العبد بين الترغيب والرجاء هيئة كبار العلماء علي جمعة باب الخوف الوسواس الترغيب والترهيب البسط والقبض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الجلوس للذكر أم العمل.. أيهما أفضل لمن صلى الصبح في المسجد؟

هل كل صيغ الصلاة على النبي تقضي الحوائج.. وكم مرة تجب في اليوم والليلة؟

ساعة قبل الفجر تغير حياتك.. أدركها بـ3 كلمات و20 دعوة لا ترد

النشرة الدينية | اغسل ذنوبك في دقيقتين بهذا الذكر .. ودعاء البرق والرعد ونزول المطر مستجاب

1457 لقاء في البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارتي الأوقاف والتعليم خلال ديسمبر

الأشراف دعما للرئيس السيسي | محمود الشريف : الله معك ونحن نقف خلفك .. والأزهري: نرفع أكف الضراعة للمولى بتسديد سعيك

علماء الأوقاف: وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا

كيف كان الرسول يستغفر؟.. اغسل ذنوبك في دقيقتين

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف دير البلح وسط قطاع غزة

الحكمة الشرعية لعدم جواز صاحب النذر الأكل من ذبيحته.. الإفتاء توضح

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

آخر أيام التصويت بالخارج.. بدء التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية في 9 دول

تحت الاختبار .. الزمالك يغازل جزائري ونيجيري للانضمام إلى صفوفه

سفير مصر في بوليڤيا: الاجازة الرسمية تساعد على زيادة الاقبال بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ