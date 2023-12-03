من المغرب.. المصريون يرفعون شعار «نعم للتصويت» في انتخابات الرئاسة

احتشد أبناء الجالية المصرية، أمام السفارة المصرية في المغرب، للمشاركة في انتخابات الرئاسة، في اليوم الثالث والأخير للتصويت، ورفع أبناء الجالية الأعلام المصرية، ورددوا الهتافات الوطنية المصرية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.