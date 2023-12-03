أحمد فتوح يؤازر شباب الزمالك أمام الأهلي

يواجه فريق الكرة بنادي الزمالك 2003 نظيره الأهلي، على ملعب حلمي زاموره، ضمن الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية للشباب.

ويتواجد أحمد فتوح بجانب مصطفي الزناري في ملعب المباراة، لمؤازرة لاعبي القلعة البيضاء في قمة بطولة الجمهورية أمام الأهلي.

يذكر ان احمد فتوح ينفذ حاليا عقوبة الإيقاف لمدة شهر، بعد قرار إدارة النادي، على خلفية مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وفي سياق أخر، يواجه الزمالك نظيره سور الغيني، في التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي، ضمن الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية.