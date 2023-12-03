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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة في شارع 10.. الثأر وراء إنهاء حياة خمسيني بجوار دائري الوراق

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي في حل لغز انهاء حياة شخص بالرصاص عُثر على جثته بجوار الطريق الدائري بالوراق، وتبين أن خصومة ثأرية هي الدافع للجريمة.

قبل 72 ساعة تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بشارع 10.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد وضبط الجاني.

 

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تبين بالفحص بقيادة بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق أوسيم أن الجثة لشخص يدعى "محمود.ع." يبلغ من العمر 55 سنة به آثار طلق ناري بالبطن والجانب ليعد خطة بحث ترصد آخر مشاهدة للقتيل وخطوط السير المحتملة للهروب.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجاني نفذ جريمته بدافع الانتقام "خصومة ثأرية" لتنطلق مأمورية أشرف عليها العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق استهدفت المتهم وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الزاقعة.

أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

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