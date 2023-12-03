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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتلموا عليه وضربوه.. كواليس انهاء حياة مالك محل سجاد بإمبابة

صدى البلد

خرج من منزله بمنطقة الوراق متجها الى محل السجاد الذي يمتلكه بمنطقة امبابة لبدء يوم عمل جديد، شد وجذب بين جيرانه كالمعتاد منذ فترة طويلة بسبب خلافات بينهم الا ان الامر تطور في ذلك اليوم عندما تخطت المشاجرة المشادة الكلامية وتحولت الى اشتباك بالايدي فحاصر 3 اشخاص مالك محل السجاد وانهالوا عليه بالضرب "اتلموا عليه وضربوه" ليلفظ انفاسه الاخيرة وسط محاولات اهالي المنطقة انقاذه من بين ايديهم. 

 

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع صاحب محل سجاد فى مشاجرة مع 3 أشخاص بمنطقة إمبابة، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة اندلعت بين المجني عليه صاحب محل سجاد و3 أشخاص لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

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وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت بتشريح الجثة واعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امبابة انهاء حياة مالك محل سجاد مالك محل سجاد اتلموا عليه وضربوه الوراق

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