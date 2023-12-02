مشاجرة تنتهى بوفاة صاحب محل بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة.. تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.