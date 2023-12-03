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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة الرئيس الامريكي تعلن عن تخصيص 3 مليارات دولار لدعم العمل المناخي

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أعلنت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس عن تمويل جديد للعمل المناخي وذلك خلال مشاركتها في قمة COP28 في دبي، مشيدة بالقيادة الأمريكية خلال أزمة المناخ، بما في ذلك استثماراتها الأخيرة في الطاقة النظيفة والجهود المبذولة لجعل المجتمعات الضعيفة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية المتفاقمة.

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة ستتعهد بمبلغ 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر، وهو أداة التمويل الرئيسية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع أزمة المناخ وخفض تلوث الوقود الأحفوري. 

كانت الولايات المتحدة قد قدمت في السابق ملياري دولار للصندوق.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات من قبل بعض خبراء المناخ والجماعات المناصرة في وقت سابق من هذا الأسبوع لمساهمتها بما قالوا إنه مبلغ 'محرج' من المال - 17.5 مليون دولار - لصندوق الأضرار الذي تم إنشاؤه حديثًا لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الكوارث المناخية.

وقالت هاريس: “لقد حولت الولايات المتحدة الطموح إلى عمل”، مروجًة لاستثمارات جديدة بمليارات الدولارات كجزء من قانون البنية التحتية وقانون الحد من التضخم الذي وافق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري. 

وأشارت هاريس إلى المئات من مصانع تصنيع الألواح الشمسية الجديدة والموسعة وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات، والجهود الجديدة لحماية الموائل والمجتمعات من الطقس القاسي الذي يغذيه المناخ وارتفاع منسوب مياه البحار.

وقالت هاريس: 'اليوم نظهر من خلال العمل كيف يمكن للعالم، بل ويجب عليه، أن يواجه هذه الأزمة'. 'هذه لحظة محورية.'

وأعلن المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن وكالة حماية البيئة وضعت اللمسات الأخيرة على قاعدة من المتوقع أن تخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 80٪ تقريبًا من صناعة النفط والغاز.

 وفي خطوة وصفها بعض المناصرين بأنه رمزية في الغالب، قال المسؤولون إن واشنطن ملتزمة بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وانضمت إلى تحالف Powering Past Coal Alliance. ويركز التحالف على وقف إنشاء محطات جديدة تعمل بالفحم بلا هوادة.

ويتماشى حضور هاريس للقمة في دبي مع خطواتها الأخيرة لتكثيف الرسائل العامة بشأن تغير المناخ. وفي الأشهر الأخيرة، حضرت نائب الرئيس الأحداث المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك التحدث إلى الطلاب والناخبين الشباب حول قضية محورية بالنسبة لهم.

وقالت “لم تعد الساعة تدق فحسب؛ قالت هاريس عن المناخ: 'وعلينا أن نعوض الوقت الضائع ولا يمكننا أن نكون تدريجيين.'

وأضافت إن البلدان في جميع أنحاء العالم 'يجب أن تقود بشجاعة وقناعة، ويتعين علينا أن نتعامل مع أزمة المناخ باعتبارها التهديد الوجودي الحقيقي. وهذا واجبنا والتزامنا، ليس خيارا.'

وهي أعلى مسؤولة أمريكية تحضر المؤتمر بعد أن قرر الرئيس جو بايدن عدم الحضور لأول مرة خلال فترة ولايته، بعد أن زار نسختي 2021 و2022 من المؤتمر.

 وعلى الرغم من تضاؤل ​​مكانة هذه التجمعات في نظر بعض نشطاء المناخ، فقد تلقى الرئيس الأمريكي بعض الانتقادات لأنه قرر عدم السفر إلى دبي لحضور قمة هذا العام. 

ولا يحضر رؤساء الولايات المتحدة عادة كل مؤتمر سنوي للمناخ، وغالبا ما يحضرون فقط خلال السنوات الكبرى.

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