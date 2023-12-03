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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاوضات بالنار.. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن محادثات إطلاق سراح الرهائن

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تواصل الحديث مع حماس حول مواصلة إطلاق سراح الرهائن بالنار.

وأضاف نتنياهو، في اجتماع لفصيل الليكود،: “نحن نتصرف بسرعة، ولكن ليس بتهور.. عندما أعطي تعليمات عملياتية، أفكر أولا في مقاتلينا وحياتهم”.

وواصل نتنياهو: “نحن نتصرف بحكمة وفائدة، بحذر ولكن بشكل حاسم.. التزامنا هو استعادة الأمن بشكل كامل في الشمال والجنوب والوسط”.

وفي وقت سابق من اليوم، خاطب نتنياهو، أعضاء حزبه “الليكود”، قائلاً: "أطلب منكم جميعاً: كونوا حذرين في كلماتكم، خاصة في أوقات الحرب”.

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وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: "الحكومة بأكملها، والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تعمل كفريق واحد وأطلب عدم تحديهم".

وأضاف: “ليس لدينا حاليًا أي معارضين من اليمين أو اليسار، وعلينا جميعًا أن نعمل ككيان واحد موحد.. هذا ليس وقت السياسة”.

الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل نتنياهو حماس

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