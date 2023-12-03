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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بيت هليل

دبابات اسرائيلية
دبابات اسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن عددا من جنوده أصيبوا “بجروح طفيفة” نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات تجاه مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بيت هليل شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإصابات نجمت عن “شظايا” وأن مركبة الجيش الإسرائيلي تضررت في الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدة عمليات إطلاق صواريخ في منطقة هار دوف، سقط بعضها داخل الأراضي اللبنانية.

 وأضاف أن مدفعيتها قصفت مصادر النيران.

منطقة هار دوف، المعروفة أيضًا باسم مزارع شبعا، هي شريط من الأرض متنازع عليه بين لبنان وسوريا تسيطر عليه إسرائيل، وهو متاخم لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، وهو موقع لإطلاق نار متكرر عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأعلن حزب الله، الأحد، أنه استهدف عدة مواقع، من بينها مزارع شبعا الأحد، “نصرة لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة”، وتعد هذه الجماعة أقوى قوة شبه عسكرية في الشرق الأوسط.

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