منذ بداية الحرب.. جيش الاحتلال ينفذ 10 آلاف غارة جوية على غزة

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، بأنه تم تنفيذ نحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة خلال فترات زمنية قصيرة، منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

بدوره، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تقييما للوضع في قاعدة القوات الجوية، قائلا إن "جزءا كبيرا من أمننا في المناورة كان بسبب تعاون القوات البرية مع القوات الجوية، مما جعل المناورة أكثر فعالية”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلي التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع، أن العملية عالية الكثافة لن تطول.. ومن المرجح أن يدخل الجيش الإسرائيلي في وضع منخفض الكثافة”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يوسع منطقة الحرب في قطاع غزة.