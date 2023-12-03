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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم لوهافر بهدفين نظيفين ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

صدى البلد

فاز باريس سان جيرمان على لوهافر بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي على ملعب أوسيان. 

بهذا الانتصار، يحتفظ باريس سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة.

ويتقدم باريس سان جيرمان على نيس، الوصيف، بفارق 4 نقاط، علمًا أن كلا الفريقين خاضا نفس عدد المباريات. هذا يعكس تفوق باريس سان جيرمان في مستواه وقوة.

 

وتعرض حارس باريس سان جيرمان، دوناروما، للطرد في الدقيقة العاشرة بعد عرقلة لاعب لوهافر خارج منطقة الجزاء. 

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم في الدقيقة 23، فيما زاد فيتور هيريرا الفارق بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيلة باريس سان جيرمان شملت حكيمي، بيريرا، موكيلي في الدفاع، وسولير، فيريرا، رويز، لي كانج في الوسط، وديمبلي، باركولا، ومبابي في الهجوم.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي جدول ترتيب الدوري مبابي

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