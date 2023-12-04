عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الشعب تحمل أعباءً اقتصادية كبيرة الفترة الماضية حباً في الوطن

صدى البلد

قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، إن المصريين المتواجدين في الدول الخارجية تم تقديم لهم العديد من الخدمات والمبادرات في ظل الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف النائب أحمد العوضي، خلال لقاءه ببرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، والذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي، أن مبادرة السيارات التي تمت في الخارج الفترة الماضية والتي أشاد بها الجميع من المصريين المقيمون في الخارج بالإضافة الي العديد من المبادرات التي لاقت استحسان المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية.

 

وأوضح النائب أحمد العوضي، أن في العهود السابقة تم تجاهل المصريين في الخارج ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الاهتمام بكافة المصريين في الخارج وذلك بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف علي كافة المشاكل التي يوجهونها في الخارج والعمل علي حلها بأسرع وقت.


وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشعب المصري خلال الفترة الماضية قد تحمل أعباء كثيرة حباً في الوطن بالإضافة الي تحمله الإصلاح الاقتصادي مؤكداً أن الشعب المصري تحمل أعباء اقتصادية كبيرة الفترة الماضية.

النائب أحمد العوضي الشعب المصري حزب حماة الوطن الأمن القومي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض تدريجي فى أسعار الدواجن.. واستقرار البيض اليوم الإثنين

انتهاء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بإغلاق صناديق الاقتراع بـ لوس أنجلوس

أخبار السيارات | سعر كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. وهاتشباك بـ 160 ألف جنيه.. وسعر أرخص عربية في مصر

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

اتحاد الكرة يعتمد صرف جزء من مستحقات الحكام

كيفية الرقية الشرعية على الماء .. النية والوضوء وقراءة هذه الآيات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

ماذا يحدث عند تناول البيض المسلوق على الفطور

طريقة عمل طاقية السلطان الهش واللذيذة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ