برلماني: الشعب تحمل أعباءً اقتصادية كبيرة الفترة الماضية حباً في الوطن

قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، إن المصريين المتواجدين في الدول الخارجية تم تقديم لهم العديد من الخدمات والمبادرات في ظل الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النائب أحمد العوضي، خلال لقاءه ببرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، والذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي، أن مبادرة السيارات التي تمت في الخارج الفترة الماضية والتي أشاد بها الجميع من المصريين المقيمون في الخارج بالإضافة الي العديد من المبادرات التي لاقت استحسان المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية.

وأوضح النائب أحمد العوضي، أن في العهود السابقة تم تجاهل المصريين في الخارج ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الاهتمام بكافة المصريين في الخارج وذلك بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف علي كافة المشاكل التي يوجهونها في الخارج والعمل علي حلها بأسرع وقت.



وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشعب المصري خلال الفترة الماضية قد تحمل أعباء كثيرة حباً في الوطن بالإضافة الي تحمله الإصلاح الاقتصادي مؤكداً أن الشعب المصري تحمل أعباء اقتصادية كبيرة الفترة الماضية.