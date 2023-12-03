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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس دفاع النواب: تهجير شعب غزة خارج أرضة خط أحمر |فيديو

النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي

قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، إن المصريين نتيجة للأحداث التي يشهدها قطاع غزة الفترة الحالية أصبح لديهم وعي كبير بالخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وشدد النائب أحمد العوضي، خلال لقاءة ببرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، والذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي، مساء اليوم الأحد، أن القيادة السياسية في مصر قامت بدور كبير للغاية في القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة المعروفة بـ طوفان الأقصى.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، أن مصر خلال الفترة الماضية سعت بكل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالإضافة الي المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة. 
واكد ، أن القيادة السياسية والشعب المصري منذ اندلاع أحداث الـ 7 من أكتوبر وهم يرفضون بكل الطرق تهجير شعب قطاع غزة خارج أرضية سواء الي سيناء أو أي مكان أخر.

عملية تهجير شعب قطاع غزة 

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن عملية تهجير شعب قطاع غزة خارجة أرضة تتبر خط أحمر بالنسبة لمصر لأن ذلك يعتبر تهديد للأمن القومي المصري كما أنها تضر بالقضية الفلسطينية أيضا والشعب المصري خلاج في كافة الميادين لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لأتخاد القرارات اللازمة للحفاظ علي القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

النائب أحمد العوضي غزة شعب غزة حماه الوطن طوفان الأقصى

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