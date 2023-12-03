برلماني: ندعم السيسي لحماية الأمن القومي.. وموقفنا بشأن القضية الفلسطينية واضح| فيديو

قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، إن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الرئيس السيسي، أكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين فوضوا الرئيس السيسي؛ لحماية أمن مصر والحفاظ على الأمن والحدود المصرية، مع الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتا إلى أن مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، ليس من اليوم؛ بل التاريخ شاهد على هذا الدعم.

وأشار إلى أن موقف الدولة المصرية كان حاسما بشأن التصدي ورفض التهجير للفلسطينيين لسيناء، مبينا أن هناك توافقا على رفض التهجير من قبل الدول الأوروبية في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تغير الموقف الغربي بخلاف بداية شن إسرائيل حربها على غزة.

الرقابة على الأسواق والأسعار

النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أوضح أن هناك أزمة اقتصادية تضرب العالم أجمع، ومصر بالتأكد جزء منه، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق والأسعار جب أن تتوافر وبقوة، للسيطرة عليها.

