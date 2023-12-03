حماة الوطن: إنجازات الدولة لم تحدث إلا في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، إن المصريين بالخارج، لديهم الحرص الكامل على ظهور بلدهم مصر بصورة مشرفة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في الخارج يوم الجمعة الماضي وتنتهي اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مشاهد المصريين في الخارج جسدت ذلك في الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف العوضي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين في الخارج، كان لديهم حرص كبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن الحزب أعلن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ماراثون الانتخابات الرئاسية.



وأشار إلى أن هناك حرصا كبيرا من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الانتخابات تأتي في وقت صعب للغاية، وتحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية.



وأوضح النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في 9 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي، ساهمت في مواجهة التحديات والأزمات التي تأثر بها العالم، مبينا أن المشروعات التي نفذتها القيادة السياسية لم تكن أن تحدث إلإ في عهد الرئيس السيسي، بعد فترات عصيبة شهدتها مصر قبل وصول الرئيس إلى سدة الحكم في 2014.

الصعيد نال اهتماما كبير من قبل الرئيس السيسي



أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس، أن الصعيد نال اهتماما كبير من قبل الرئيس السيسي، بعد سنوات من التهميش، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس ساهمت في تغيير وجه الريف والصعيد المصري.



وشدد على أن الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، يأتي نتيجة الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية منها الصحية والاجتماعية التي تستهدف المواطن المصري أولا، وأيضا كافة المشروعات التي تخدم المواطن المصري، موضحا أن مصر حدث بها نقلة نوعية كبير في مختلف المجالات والمشروعات الزراعية والصناعية.