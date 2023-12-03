مجلس الشباب المصري: الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كافة التسهيلات للمصريين بالخارج

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تفهمت طبيعة المصريين بالخارج، وقدمت كل التسهيلات للمصريين بالخارج، متابعا: المصريين بالخارج تحملوا العديد من الأمور.

وأضاف "محمد ممدوح" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علة قناة "الحياة"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت العديد من الأمور للناخبين، أبرزها إمكانية التصويت لمن اتنتهت صلاحية بطاقة الرقم القومي، متابعا: يمكن للمواطن التصويت باستخدام جواز السفر الخاص به.



وأشاد بتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع ذوي الإعاقة وإتاحة التيسيرات لهم، لتسهيل عملية التصويت لتلك الفئة، بالإضافة غلى إتاحة التواصل المباشر مابين الهيئة الوطنية وحملات المرشحبن و منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.



ولفت إلى أنه على مدار الثلاثة أيام السابقين، شاهدنا حالة من حالات الحشد والزخم الذي أشبه بمثابة عرس انتخابي، حيث خرج المصريون للإدلاء بأصواتهم لأنهم يرون أن الانتخابات فرصة للتعبير عن الوطنية.

