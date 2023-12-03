غلق لجان الاقتراع في لبنان بعد انتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

أغلقت أبواب لجان التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 بدولة لبنان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم وفق القواعد والقوانين المنظمة التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليوم الثالث والأخير من الأيام المقررة للتصويت إقبالا من الناخبين أكثر كثافة من اليومين السابقين، حيث توافدت إلي مقرات الانتخاب أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين في لبنان.

وعقب إغلاق مقار الانتخاب قام ورؤساء اللجان بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات في حضور مندوبي المرشحين فقط ، ليتم حصر أصوات الناخبين وإخطار الهيئة الوطنيه للانتخابات بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح .