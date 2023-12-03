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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يتراجع عن خطة لإطلاق سراح الرهائن في غزة

الرهائن الإسرائيليين
الرهائن الإسرائيليين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أعدّ خطة لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنه تراجع عنها خوفَا على حياتهم.

وكشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي أنه وسع هجومه البري على جنوب غزة اليوم الأحد، متعهدًا بتنفيذ حملته بنفس القوة التي هاجم بها شمال غزة، حيث يستمر القتال.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف هاليفي في حديثه أمام الجنود في جنوب إسرائيل: “لقد قتلنا بالأمس واليوم قادة حماس وسرايا القدس والعديد من النشطاء. وصباح أمس بدأنا التحرك نفسه في جنوب قطاع غزة”.

ولفت هاليفي إلى أن هذه العملية لن تكون أقل قوة من الهجمات في شمال غزة، مستطردًا “سيلتقي قادة حماس بالجيش الإسرائيلي في كل مكان”.

الاحتلال الاسرائيلي غزة إطلاق سراح الرهائن إسرائيل

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