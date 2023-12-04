نجم الزمالك السابق: ثبات التشكيل وراء الفوز على سوار

أكد عفت نصار، أن الزمالك حقق انتصارًا هامًا على حساب سوار الغيني، والذي جاء نتيجة ثبات التشكيل وعلى حساب فريق متواضع فنيًا وغير منظم تكتيكيا داخل الملعب.

وأشار إلى أن التجانس بين اللاعبين ساهم في حسم اللقاء، مؤكدا أن الفريق الابيض كان قادرا على تحقيق نتيجة أكبر.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” عبر فضائية etc: أن الفرق الأفريقية أصبحت الآن عبارة عن اكاديميات، من أجل احتراف اللاعبين الصغار أوروبيًا، وكل الأندية في أوروبا أصبحت تسعى لضم لاعبين من افريقيا".

وأضاف: "ثبات التشكيل من أسباب فوز الزمالك على حساب سوار الغيني، ومحمد عبدالشافي عنده (كورة) ويقدر يسلم ويستلم ويوزع مجهوده على مدار اللقاء".

وواصل: "الزمالك قادر على العبور من دور المجموعات، لكن الفريق يحتاج للدعم في المرحلة المقبلة، وضم بعض اللاعبين المميزين، خصوصا في ظل قلة البدلاء وعدم وجود العناصر التي تعوض زيزو ومحمد عواد وغيرهم.. لذلك لا بديل عن حل أزمة القيد".

وأكد: "الزمالك قادر على عبور دور المجموعات لكنه يحتاج لدعم قوي، ويحتاج للاعبين جديرة بارتداء قميص النادي".

وأكمل: "يجب تدعيم فريق الزمالك بقوة مع التعاقد مع مدير فني أجنبي قبل شهر يناير استغلالا لفترة التوقف الدولية، ومعتمد جمال مدرب جيد لكن خبراته قليلة ولا يستطيع بناء خريطة للمستقبل".

وأكد عفت نصار: "سيتم حل مشكلة القيد وتسوية الغرامة المالية مع سبورتنج لشبونة، ومجلس الإدارة قادر على حل تلك الازمة سوى بوجود بعض الأشخاص القادرين على دفعه للنادي البرتغالي ومن ثم يقوم النادي بتقسيط المبلغ لهم.. معلوماتي أن فتح القيد مسألة محسومة بأي شكل من الأشكال، وهناك محاولات لتوفير فلوس لشراء لاعبين".

وزاد: "قمت بترشيح لاعب افريقي في الدوري المصري للانتقال لنادي الزمالك، وهناك لاعب مصري آخر في مركز صانع الالعاب رقم 10 مرشح ايضًا وينتظر موافقة ناديه للانضمام للفريق الأبيض، وكذلك لاعب إفريقي يلعب مع ناديه في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا من ضمن المرشحين للانضمام لنادي الزمالك، وجميع اسعار اللاعبين مناسبة للزمالك".

وأشار إلى أن الزمالك اشترى سامسون بـ100 ألف دولار، لكن اللاعب وقع على عقد بمليون و100 ألف دولار، (هناك مليون دولار تائهة).. وسبق وتم الكشف عن ذلك من جانب أحمد فؤاد الوطن.

وتابع: "أحمد فتوح لن يلعب في صفوف الزمالك مرة آخرى، وهناك محاولات لتجديد عقده من أجل بيعه بمبلغ كبير، لكن قرار النادي بعرضه للبيع لن يتم التراجع فيه رغم كون فتوح أفضل ظهير أيسر في افريقيا ولكن القرار تربوي وسوف يستفيد النادي منه لسنوات طويلة".

وأتم: "يجب الإشادة بتصريحات حسين لبيب بشأن التمسك بـ أحمد زيزو، وهو بالفعل من أصول نادي الزمالك".