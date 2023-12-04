مدرب نواذيبو: أتوقع تأهل بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد أريتز لوبيز جاراي، المدير الفني لنادي نواذيبو الموريتاني أن نادي بيراميدز مرشح للتأهل من مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "بالنسبة لي، هذه هي المجموعة الأصعب، بها فرق متميزة مثل صن داونز ومازيمبي وبيراميدز".

وأضاف: "أعتقد أن بيراميدز وصن داونز هما الفريقان المرشحان للتأهل، ولكن بعد هذه النتائج، أمامنا فرصة للتأهل، وسوف نرى ما سيحدث في المباريات المقبلة".

وتابع: "سننتظر نتيجة مباراة صن داونز أمام بيراميدز، نحن نريد تحقيق النتائج الأفضل في البطولة، ولدينا مباراة أمام مازيمبي".