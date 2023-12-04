أفضل تطبيقات تذكير الصلاة المجانية.. حملها فورا

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يؤديها في وقتها ، ومع ذلك قد يكون من الصعب تذكر أوقات الصلاة، خاصة إذا كنت تسافر أو تعيش في منطقة ذات أوقات صلاة غير مألوفة.

لحسن الحظ، هناك العديد من تطبيقات تذكير الصلاة المجانية المتاحة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. هذه التطبيقات يمكن أن تساعدك على تذكر أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وقراءة القرآن الكريم، وأكثر من ذلك.

فيما يلي بعض من أفضل تطبيقات تذكير الصلاة المجانية:

• صلاتي

تطبيق صلاتي هو أحد أشهر تطبيقات تذكير الصلاة في العالم. يوفر التطبيق مواقيت الصلاة الدقيقة بناءً على موقعك، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل اتجاه القبلة، والتذكيرات قبل وأثناء الصلاة، وقراءة القرآن الكريم.

• أوقات الصلاة

تطبيق أوقات الصلاة هو تطبيق آخر شائع يوفر مواقيت الصلاة الدقيقة بناءً على موقعك. كما يوفر التطبيق ميزات أخرى مثل اتجاه القبلة، والتذكيرات قبل وأثناء الصلاة، وإمكانية اختيار صوت الأذان المفضل لديك.

• Muslim Pro

تطبيق مسلم برو هو تطبيق شامل يوفر مجموعة متنوعة من الميزات الدينية، بما في ذلك مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وقراءة القرآن الكريم، والأذكار، وأكثر من ذلك.

• الأذان

تطبيق الأذان هو تطبيق بسيط ولكنه فعال يوفر مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. كما يوفر التطبيق ميزات أخرى مثل التذكيرات قبل وأثناء الصلاة، وإمكانية اختيار صوت الأذان المفضل لديك.

• Prayer Times & Qibla

تطبيق Prayer Times & Qibla هو تطبيق بسيط آخر يوفر مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. كما يوفر التطبيق ميزات أخرى مثل التذكيرات قبل وأثناء الصلاة، وإمكانية اختيار صوت الأذان المفضل لديك.

عند اختيار تطبيق تذكير الصلاة، من المهم مراعاة الميزات التي تهمك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اختيار تطبيق يوفر مواقيت الصلاة الدقيقة بناءً على موقعك، فيمكنك اختيار تطبيق مثل صلاتي أو أوقات الصلاة. إذا كنت ترغب في اختيار تطبيق يوفر مجموعة متنوعة من الميزات الدينية، فيمكنك اختيار تطبيق مثل مسلم برو.

بشكل عام، توفر تطبيقات تذكير الصلاة المجانية طريقة رائعة لمساعدة المسلمين على تذكر أوقات الصلاة وأداء عباداتهم على أكمل وجه.