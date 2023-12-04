عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالعباية.. روان بن حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة الكويتيه روان بن حسين ، صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة ولافتة.


 

وتألقت روان بن حسين، بصوره جذابه بالعباية  مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياج الالون الناعمه وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

اغنيتها الجديدة اعجاب المتابعين الفنانة الكويتية الفنانة الكويتية روان بن حسين جلسة تصوير فيديو كليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

انخفاض تدريجي فى أسعار الدواجن.. واستقرار البيض اليوم الإثنين

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ترشيحاتنا

وزير الدفاع: معرض إيديكس "منصة" عالمية لعرض أحدث الأسلحة

تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

لقاء القادة.. الإعلان عن أول قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 2019

وزير الري : إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015

وزير الدفاع يعلن انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. نورهان منصور تثير الجدل بهذه الإطلالة

بـ جاكيت النايلون.. ملابس سيرين عبد النور تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد وصف طفل فلسطيني ميت بالدمية.. صحيفة إسرائيلية تتراجع وتنشر اعتذار

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

فيديو

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ