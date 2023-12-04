الصين تسلم الهلال الأحمر المصري مساعدات إنسانية لأهل غزة

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إنه منذ اندلاع الصراع في غزة، سقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وتفاقمت الكارثة الإنسانية يوما بعد يوم.

وأكد لياو، أن الصين، حكومة وشعبا، كالصديق الحميم والأخ العزيز للدول العربية والإسلامية الغفيرة، ظلت تهتم بالشعب الفلسطيني وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وقدمت دفعات عديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري.

وفي هذا السياق، انطلقت الدفعة الأولى من المساعدات المادية نحو مدينة العريش المصرية في يوم 28 نوفمبر، وستصل إلى غزة عبر معبر رفح.

وأعرب السفير الصيني عن خالص شكره للهلال الأحمر المصري وخاصة الأمين العام الدكتور رامي الناظر على جهوده الجبارة في هذا الخصوص.

وأشار ليتشيانج إلى أن موقف الصين من القضية الفلسطينية دائم وواضح، وظلت تبذل جهودا دؤوبة لإحلال السلام واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقبل أيام، قال الرئيس الصيني شي جين بينج في كلمته أمام قمة بريكس بشأن القضية الفلسطينية إن الأولوية الأولى هي وقف إطلاق النار فورا، وضمان الأمن والانسياب لممرات المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأكد أن المخرج الأساسي من دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تطبيق "حل الدولتين"، داعيا إلى عقد مؤتمر السلام الدولي الأكثر موثوقية في أسرع وقت ممكن، لبلورة التوافق الدولي لإحلال السلام، والدفع بإيجاد حل شامل وعادل ودائم ومبكر للقضية الفلسطينية.

كما أرسل الرئيس شي جين بينغ مؤخرا برقية التهاني للمؤتمر المنعقد بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، حيث أكد مجددا على دعم الصين الثابت للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "في يوم 29 نوفمبر، ترأس عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بنيويورك، حيث أعلن أن الحكومة الصينية ستقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، كما قدم "ورقة موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وطرح فيها الاقتراحات من خمس نقاط، أي الدفع بوقف إطلاق النار على نحو شامل وحماية المدنيين بخطوات ملموسة وضمان الإغاثة الإنسانية وتعزيز الوساطة الدبلوماسية وتطبيق "حل الدولتين"، الأمر الذي قدم الحل الصيني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع: وفي الشهرين الماضيين، بذلت مصر جهودا جبارة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام وبذل جهودا سلمية كبيرة، وتعرب الصين عن تقديرها العالي لذلك.

وقال لياو ليتشيانج: "يقول الصينيون والعرب دائما بأن "الصديق وقت الضيق"، نحن على الاستعداد للعب دورنا كدولة كبيرة ومسؤولة، ومواصلة جهودنا الدؤوبة في وقف الصراع في غزة وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية واستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في يوم مبكر".