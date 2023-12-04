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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المغرب تستضيف المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

تستضيف المملكة المغربية في مدينة طنجة، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 6/12/2023م، ولمدة يومين، المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي سيشارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، جهاز الشرطة الأوروبية، الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 

 

 وسيناقش المؤتمرعددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال من بينها: استعمال التكنولوجيا الحديثة في الجرائم الإرهابية والجريمة المنظمة، آلية تنسيقية تشاركية بين البلدان العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2023م.

وسيستعرض المؤتمر بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء. وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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