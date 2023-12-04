تحركات جديدة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تعرف عليها

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، تحركات جديدة في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعات في وقت سابق، وبعدها انخفاضات، والآن هناك ارتفاع في أسعار الذهب، والكثير من المقبلين على الزواج، ينتظرون الانخفاضات من أجل شراء الشبكة.

وهناك أيضًا حالة من عدم الاستقرار في سعر الدولار، وفى هذا التقرير، نستعرض أسعار الذهب و الدولار اليوم 4-12-2023.

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.69 جنيه للبيع، و 33.54 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.32 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.28 جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء .

وقدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 4 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2795 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2394 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22360 جنيها.