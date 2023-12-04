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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعر اليوم مفاجأة.. وشعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين بشأن الشراء

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب.

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هترتفع ولا هتنخفض أسعار الذهب محليا وعالميا الفترة المقبلة.. خبير اقتصادي يجيب

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سعر الذهب عيار 24 اليوم 3-12-2023 في محلات الصاغة

فأسعار الذهب بعد أن شهدت انخفاضات كبيرة ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2200 جنيه، سجل اليوم 2795 جنيها، وأن الفترة الأخيرة هناك تحركات بأسعار الذهب.

وقدمت الإعلامية لميس سلامة ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم، الاثنين 4 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

سجل سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2795 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2394 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22360 جنيها.

 

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن التوجه في شراء الذهب اختلف من نهاية 2022، وفي 2023، موضحًا أن التوجه في الفترة الأخيرة للشراء كان استثماريا بحتا، وليس من أجل الزواج كما كان يحدث في الماضي.

المصريون اشتروا 46 طن ذهب في 9 أشهر

وأضاف إيهاب واصف، خلال قناة "القاهرة والناس"، أن كل عام كان هناك 500 ألف عقد زواج، أي هناك 500 ألف شبكة، ولكن في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، قامت بشراء 46 طن ذهب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب ، أن الرقم السالف ذكره كبير جدًا مقارنة بالسنوات السابقة، ففي السنوات الماضية كان يتراوح بين 23 طن لـ30 طن.

ولفت إلى أن الـ 46 طن ذهب كان أكثر من 60% منهم استثماري، “ جنيهات وسبائك ذهبية، وليس مشغولات ذهبية”.

وكشف أن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري؛ موضحا أن السبب كان تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ أمن وأدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.

الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن

وأضاف إيهاب واصف، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكدًا أن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية، مشددًا على أن سعر الذهب عالميًا وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.

وأشار إلى أن المحطة للمستثمر في البورصة الاتجاه للذهب كملاذ آمن للاستثمار وهو سبب الارتفاع في الأسعار، موضحًا أن المؤثر الكبير لأسعار الذهب في مصر هو العرض والطلب ومع وجود شح في المعروض وزيادة في الطلب مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار والتي لا تتماشى مع الأسعار العالمية.

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