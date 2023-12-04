انتبه .. هذه الأطعمة تحمى من أمراض اللثة

تعد أمراض اللثة من المشكلات الشائعة بين الشباب والشيوخ على حد سواء خاصة خلال فصل الشتاء.

وتوجد عوامل عديدة تقلل احتمالات الإصابة بأمراض اللثة من بينها الالتزام ببعض العادات اليومية والابتعاد عن التدخين وتناول بعض الأطعمة المفيدة .

ووفقا لما جاء في موقع rejuv-health نعرض أهم الأطعمة التى تحارب أمراض اللثة.

أطعمة تحمى اللثة

بعض الأطعمة والمشروبات التي تحارب أمراض اللثة:

شرب الماء بكميات وفيرة يحمى اللثة.

الفواكه والخضروات الطازجة.

الفلفل الأخضر والأحمر غير الحار.

علكة إكسيليتول خالية من السكر.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

الشاي الأخضر (بدون سكر).

الاسماك الدهنية.

المكسرات والبذور.

الألبان، مثل الحليب والجبن.