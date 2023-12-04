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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد ندوات توعوية وافتتاح وحدات مناهضة للعنف ضد المرأة ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن تعزيز دور المرأة في كافة المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة في مختلف النواحي، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، فضلًا عن التشريع السماوي في هذا الشأن، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.         
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن  استمرار فاعليات مبادرة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير الحماية والدعم للمرأة ضد كافة أشكال العنف، والتي تنفذها وحدة شؤون المرأة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

 

حيث نفذت الجهات المشاركة عقد الجلسات التوعوية بمصنع توشيبا العربي، وتناولت عددًا من الموضوعات منها "أنواع العنف والاليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية وأشكال وصور العنف منها الزواج المبكر وزيادة الإنجاب" وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم مديرية أمن بني سويف ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة والإدارة الصحية بالمركزين ، وغيرها.

 

كما تم افتتاح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة النهضة تحت إشراف كلية الإعلام وبحضور د.هبة السمري عميد الكلية والدكتور معتز عبد الفتاح ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة المرأة الآمنة بجامعة بني سويف ومنطقة وعظ بني سويف.

تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قد انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر الجاري.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجامعة بني سويف ببنى سويف بالتربية والتعليم بمراكز ومدن المحافظة بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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