بحضور رئيس الوزراء.. توقيع اتفاقية لتطوير فندق فاخر بغرب القاهرة

شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية لتطوير فندق فاخر في منطقة غرب القاهرة.

الاتفاقية تم توقيعها بين شركة "بالم هيلز للتعمير" وشركة "ماريوت الدولية"، وتهدف إلى تطوير فندق فاخر ويُتوقع افتتاحه في عام 2027.

وتقع منطقة غرب القاهرة بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية.

وبلغت استثمارات المشروع حوالي 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 45 ألف فرصة عمل.

ويضم الفندق 150 غرفة فندقية و50 شقة فندقية الرفاهية والعروض العقارية يُعد الفندق جزءًا من مشروع يشمل مناطق سكنية وتجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 45 فدانًا.