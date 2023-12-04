طاقم تحكيم صومالي لمواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الأفريقية.. اعرف موعد المباراة

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراته أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون الطاقم من عمر عبد القادر أرتان حكمًا للساحة، وسيكون الحكم المساعد الأول هو سليمان بشير، والحكم المساعد الثاني هو علي محمد مهاد، وأحمد حسن حسين كحكم رابع.

تقام المباراة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباراة السابقة على سوار الغيني برباعية.