أحمد موسى: معرض إيديكس 2023 رسالة طمأنة للمواطن المصري.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لا تتحدث كثيرا، ومن سماتها الانضباط، موضحًا أن «معرض إيديكس 2023» كان بمثابة رسالة طمأنة للمواطن المصري.

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، أن تدشين الرئيس السيسي للفرقاطة المصرية «الجبار»، إلى جانب راجمة الصواريخ «رعد»، إضافة إلى عدد من الأسلحة التي تحمل عدة أسماء مختلفة مثل «أحمس، والجبار»، رسائل قوية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الأسلحة التي تم عرضها في معرض إيديكس 2023 صناعة مصرية، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوطين الصناعات خاصة في القطاع العسكرية.