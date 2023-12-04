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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر لا تستأذن أحدا لدخول أي مواطن إلى أراضيها

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات ومنازل بالقطاع.

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عيب عليكم تتكلموا على بلدكم كدة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

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أحمد موسى: مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها.. فيديو

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك تصريحات غير مسئولة تتعلق بأمن مصر القومي، معلقا: ما يقال عن أن المواطن المصري يعود لمصر بإذن من إسرائيل فقط أمر خاطئ.

 

وعلق الإعلامي أحمد موسى: «الجميع يعلم لماذا يثار هذا الحديث الآن بخصوص هذا الأمر، خاصة أن هناك من يحاول تصدير أزمة لمصر ومشاركة محاولة إهدار قيمة الأمن القومي لمصر واختراق الحدود الشرقية، هذا لن يحدث، فالمواطن الفلسطيني الذي يملك الجنسية المصرية أمره مفوض لمصر فقط، لأن مصر لا تأخذ إذن من إسرائيل أو غيرها، وهذا على لسان مسئول مصري».

 

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر لا تستأذن أحد بشأن مواطنيها، وهدف هذا الكلام الخبيث هو إثارة البلبلة، المواطن المصري مرحب به، ومراجعة القائمة مسئولية المخابرات المصرية وأجهزة الأمن، سواء من غزة أو أي دولة حول العالم، والقانون والدستور يعطي الحق لكل مصري في العودة لبلده مرة أخرى في أي وقت.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى: لا نراجع سلطات أخرى لدخول أي مواطن مصري قادما من غزة إلى معبر رفح البري، عشان إيه أستأذن إسرائيل، ما مصلحتكم من هذا الكذب؟، ما تكرر من ذي قبل لن يحدث مرة أخرى، هؤلاء في 2006 و2008 كانوا بيهاجمونا وقت ما كنا بنتكلم عن بلدنا، زيهم زي الإخوان، والنهاردة وزير الدفاع قال كلام محدد في افتتاح معرض إيديكس 2024، ورسائل مهمة سواء لإسرائيل أو من يدعمها، وكرر كلمة القوة من 7 لـ8 مرات، خاصة جملة «السلام يحتاج قوة تحميه» وما يحدث في فلسطين تصعيد عسكري غير محسوب والقضية تواجه منحنى خطيرا.

 

وتابع أحمد موسى: المحللين العسكريين في الدنيا كلها بتتكلم عن كلمة «غير محسوب» لها أكثر من معنى.


 

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