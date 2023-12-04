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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات المصرية هي المعنية بالسماح بدخول أي مواطن مصري من قطاع غزة عبر معبر رفح.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "إن من يروج شائعات عن استهداف أمن مصر القومي حاليا هم نفس الأشخاص الذين دعموا إرهاب الإخوان.

وأضاف: "الأجهزة الأمنية المصرية لا تراجع أحد أو أي دول بشأن دخول مواطنيها لأراضيها"، مشيرا إلى أن "مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "كل مواطن مصري موجود في غزة يريد العودة لمصر يعود فورا"، مشيرا: "السلطات المصرية هي المعنية بمن يدخل إلى أرض مصر".
 

أحمد موسى الأجهزة الامنية السلطات المصرية الإعلامي أحمد موسى معبر رفح

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